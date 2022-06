Haus mit raffiniertem Innenleben

Im offenen Wohnraum wird dann deutlich, dass das natürliche Material Holz im Innenraum die unangefochtene Hauptrolle spielt. Es strahlt eine freundliche, einladende Wärme aus und verleiht dem Raum eine entspannte, hochwertige Optik. In Kombination mit einer reduzierten Formensprache und schlichten Möbeln ergibt sich ein modernes, puristisches Ambiente, in dem Funktion und Design Hand in Hand gehen. Über die Leiter rechts im Bild gelangt man in ein weiteres Zwischengeschoss direkt unter dem Dach.