Kreative Ideen gegen Langeweile im Kinderzimmer

Die Tage, an denen die Kids von morgens bis abends im Garten oder auf dem Spielplatz spielten und so den ganzen Tag an der frischen Luft beschäftigt waren, sind für dieses Jahr gezählt. Jetzt im Herbst, wenn es draußen stürmt und regnet, kommt im Kinderzimmer schneller Langeweile auf als es Mama und Papa lieb ist. Um gelangweiltem Gequengel und strapazierten Nerven vorzubeugen, haben wir einige kreative Ideen unserer Experten zusammengestellt, mit denen sich die lieben Kleinen alleine, mit Freunden oder der Familie beschäftigen können. Langeweile und Schmuddelwetter sind da ganz schnell vergessen – versprochen.