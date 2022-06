So kannst du dunkle Badezimmer heller machen

Um dunkle Badezimmer heller zu machen, sind auch die richtigen Möbel entscheidend. Diese sollten weder zu groß noch zu klein sein. Wuchtige, hohe Möbel sind sehr raumgreifend und schlucken eine Menge Licht. Zudem werfen sie lange Schatten, was man in einem dunklen Bad ja gerade nicht brauchen kann. Die Annahme, dass kleine Möbel im Bad für mehr Platz und Helligkeit sorgen, ist leider ein Trugschluss. Schließlich muss im Bad einiges an Handtüchern, Kosmetik und Co. unterkommen. Ist zu wenig Stauraum vorhanden, fliegen die Sachen bloß systemlos im Bad umher, verbreiten Chaos und schlechte Laune. Was also tun? Ideal sind flache, an der Wand platzierte Schränke oder Hängeschränke. Letztere wirken luftiger, da darüber und darunter Fläche frei bleibt und das Licht besser verteilt wird. Zudem sehen sie edel aus und können von einer geringen Raumgröße und mangelnder Helligkeit ablenken. Achtet außerdem darauf, wie ihr die Möbel platziert. Ein dunkles Bad wirkt heller und größer, wenn der Boden möglichst frei bleibt, besonders wenn dieser mit hellen Fliesen ausgelegt ist. Überlegt euch also, wie wichtig all die kleinen Duschvorleger sind und ob es nicht ganz ohne oder mit einer Alternative geht.