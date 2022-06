Modernes Dreifamilienhaus

In einer Villengegend in Maria Enzersdorf ergab sich für die Wiener Architekten von arge x42 die Aufgabenstellung der Errichtung eines freistehenden Gebäudes mit drei Wohneinheiten. Der Bebauungsplan sorgte für einige Einschränkungen bei der Entwurfsplanung. So stand eine bebaubare Fläche von nur 136 qm zur Verfügung, das Gebäude durfte höchstens acht Meter hoch sein und musste ein Steildach mit mindestens 37 Grad aufweisen. Die Antwort unserer Experten zeigen wir euch in diesem Ideenbuch: ein schlichter, kubischer Baukörper, dessen optisches Volumen durch ein Dach in Zeltform maximal reduziert wurde und der sowohl an der Fassade als auch im Innenbereich mit einigen cleveren Raffinessen überzeugt.