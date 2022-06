Die wunderbare Verwandlung eines alten Stadthauses

Alte Häuser haben zweifellos einen ganz besonderen Charme, aber wenn der Zahn der Zeit lange genug an ihnen genagt hat, ist eine Komplettsanierung nun mal unausweichlich. Nur so kann man die historischen Details erhalten und das Gebäude gleichzeitig den heutigen Wohnansprüchen anpassen. So geschehen auch in einer kleinen Stadt in der Nähe von Valencia, wo unsere spanischen Experten Aris & Paco Camús ein charmantes Haus aus lange vergangenen Zeiten ins Hier und Jetzt holten. Wir zeigen euch die Bilder dieser beeindruckenden Verwandlung.