Kleines Apartment in Berlin mit maximalem Nutzen

Prunkstück ist neben der Schlafstätte das Multifunktionsgerät: ein Küchenschrank. Der Name für dieses Element ist äußerst vielseitig, da es mehrere Nutzungen birgt. Ein Teil des Multifunktionsgeräts markiert die Küchenunterschränke, die die Wand säumen. Wie ein roter Faden zieht sich das Element bis zum Eingang hin und baut sich zu einem großen Schrank auf, der viele Fächer sowie Regale bietet. Das Element kann demnach sowohl als Schrank für Kleidung genutzt werden sowie Stauraum in der Küchenzeile schaffen. Da sich hinter der Wand das Badezimmer befindet, können auch Toilettenartikel und Handtücher in unmittelbarer Nähe des Nassraumes aufbewahrt werden. Die Küche und die Regalflächer für Bücher stehen praktischerweise in Kontakt mit dem Hauptraum. Hellblaue Fliesen frischen die Küchenzeile auf und bieten den recycelten Materialien, die zum Beispiel aus alten Böden gefertigt sind, Parole. Passend dazu findet sich in dem kleinen Raum ein grauer Boden, der in seiner einheitlichen Färbung Ruhe in die groben und gleichzeitig verspielten Oberflächen der Küche bringt.