DIY-Kits: Geschenktipps von Frida & Finn

Selbstgestrickte Socken, selbstgemalte Bilder oder eingekochte Marmelade von selbstgepflückten Erdbeeren – ein Geschenk kommt immer dann besonders gut an, wenn es mit den eigenen Händen geformt wurde. Warum das so ist? Alexander Steffan kennt die Antwort: „Letztendlich haben die Leute heutzutage doch alles. Das einzige, was ich also noch schenken kann, ist meine wertvolle Zeit!” Stimmt. Denn beim Verschenken kommt es vor allem darauf an, dass der Beschenkte merkt, es wurden sich Gedanken gemacht. Die Gutscheine, die man an der Supermarktkasse kaufen kann, kommen in der Regel lange nicht so gut an wie ein Geschenk, in das Zeit investiert wurde – ganz unabhängig vom materiellen Wert.