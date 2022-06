Movember – Wohnideen mit Schnurrbart

Diese Uhr im Schnurrbart-Design orientiert sich am gezwirbelten Schnäuzer, der im London des 19. Jahrhunderts von intellektuellen und eleganten Gentlemen getragen wurde. Der moderne Dandy von heute kann sich diesen coolen Zeitmesser zuhause an die Wand hängen oder auf den Schreibtisch stellen und so eine ganz persönliche, elegante und witzige Note in die Wohnung bringen.