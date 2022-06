homify 360°: Modernes weißes Haus in Tokio

Erneut begeben wir uns in ein Vorstadtgebiet von Tokio. Unser Interesse gilt dieses Mal einem modernen, japanischen Haus mit dem italienischen Namen Portico. Als Portico wird in der Architektur ein Säulengang oder eine Säulenhalle mit geradem Gebälk bezeichnet. Der Portikus verbindet diverse Funktionen: So dient er als wettergeschützter Laufgang und wird bei entsprechender Tiefe auch für gewerbliche Zwecke genutzt. Speziell in der gehobenen Architektur waren früher Portiken ein wichtiger Bestandteil. Sie schufen Übergänge zwischen den Innenräumen und Gartenbereichen und dienten als schattige Zonen.

Das japanische Architekturbüro von Tomoro Aida hat sich ein Vorbild an dieser eben beschrieben römischen Baukunst genommen und diese modern in den folgenden Entwurf einfließen lassen.

Entstanden ist ein fesselnder Komplex, den nichts mit der gewöhnlichen Hausbauweise vereint und klassische, altbewährte Raumkonzepte neu überdenkt.