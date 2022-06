Unglaubliche Verwandlung auf 14 Quadratmetern

Hier sehen wir die Küche vor dem Einschreiten unserer Experten. Es handelte sich um eine kleine, enge und völlig veraltete Küchenzeile, in der es kaum Stauraummöglichkeiten und auch keinen Platz für eine Waschmaschine gab. Darüber hinaus war der Kochbereich durch Wände und eine Tür vom Wohnzimmer getrennt, was den sowieso schon winzigen Raum noch beengter erscheinen ließ. Die Besitzer der Wohnung wünschten sich stattdessen eine moderne Küche, in der sie wieder Spaß am Kochen finden würden.