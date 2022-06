Das Auge isst mit – Geschirr für jeden Geschmack

Dreiecke, Kreise, Karos, Tropfen, Zickzackmuster – grafische Prints liegen momentan voll im Trend. Es ist also nicht verwunderlich, dass sie auch unser Geschirr erobern. Das Tolle daran: Die bunt bedruckten Modelle sind ebenso lässig wie elegant und bringen einen coolen Chic auf jeden Tisch. Und man kann sie ganz nach Belieben zusammenstellen, mischen und arrangieren. So wird beim Essen garantiert niemandem so schnell langweilig.