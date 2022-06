Schlafzimmer: Wichtige Basics

Stauraum:

Ausreichend Stauraum ist das A und O in jedem Schlafzimmer, denn in der Regel schlafen wir dort nicht nur, sondern brauchen auch Platz für Kleidung, Bettwäsche, Decken, Schmuck, Schuhe und Co. Damit das Zimmer aufgeräumt wirkt und uns der Anblick keine Alpträume beschert, sind Regal- und Schranksysteme mit praktischen Schiebetüren ideal. Unser Tipp für kleine Schlafzimmer: Spiegeltüren lassen den Raum größer wirken.