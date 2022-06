Ideen für dein Schlafzimmer in Schwarz & Weiß

Das schönste an einem freien Tag ist das Frühstück im Bett. Egal, ob allein oder mit dem Partner – so kann man gemütlich in den Tag starten und die wohlige Wärme des Bettes so richtig auskosten. Um Krümel im Bett zu vermeiden und alles sicher abstellen zu können, eignet sich ein Betttisch, der bei Bedarf über das Bett geschoben werden kann. Dieser bietet natürlich auch Platz für unseren Laptop, damit wir auch vom Bett aus in Ruhe bei homify weiterstöbern können. In diesem Beispiel sehen wir ein schönes Modell, dessen Material in der Inneneinrichtung wiederzufinden ist. Der Aufgriff von Farben und Materialien hat eine harmonische Wirkung und verhilft zu einem stimmigen Gesamtergebnis. Die helle Decke sowie die indirekte Beleuchtung sorgen für eine schöne Atmosphäre, die die dunklen Akzente aus glänzendem Schwarz perfekt ergänzen.