Wohnen im Mid-century Style

Der Mid-century Style bezeichnet den Wohnstil, der Mitte des 20. Jahrhunderts vor allem im Amerika der Nachkriegszeit, aber auch in Europa absolut angesagt war. Seit einigen Jahren haben wir die unkomplizierte Mischung aus Chic und Funktionalität wieder auf unserem Radar und die allseits beliebte TV-Serie Mad Men sorgt dafür, dass der Mid-century-Trend garantiert nicht so schnell aus unseren Wohnzimmern verschwindet. Was den Style ausmacht? Natürliche Materialien, organische Formen, Möbel mit schlanken Beinen und einem minimalistischen, stylishen Look. Originale Möbel aus den 40er bis 70er Jahren stehen dabei ebenso auf der Wunschliste wie moderne Interpretationen mit einem Touch skandinavischer Coolness.