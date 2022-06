Modernes Architektenhaus

Küchendesign kann man hier auf höchster Ebene bewundern. Die Küche schließt sich dem Esszimmer an und ist in zwei Zeilen gegliedert, die sich parallel gegenüber liegen. Zur linken Seite wurden die Elektrogeräte angesiedelt, auf der rechten Seite finden sich raumhohe Schränke, die enorm viel Stauraum versprechen. An der linken Wandseite wurde ein Spiegelband befestigt, so wird der Effekt erzielt, dass der Raum an Weite gewinnt. Pendant zu den strahlend weißen Küchenfronten stellt der hochwertige rauchgeölte Eichenboden dar.