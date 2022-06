Wellness zu Hause: Entspannen in der Badewanne

Düfte haben einen bedeutenden Einfluss auf unser Empfinden: Sie wecken Erinnerungen aus unseren Kindheitstagen, sorgen dafür, dass wir ruhiger werden oder wirken auf unsere Sinne entspannend. Um den Entspannungseffekt bei einem Vollbad zu fördern, empfehlen sich beispielsweise Lavendel oder Vanille.

Das Mocca-Karamell-Aroma dieser Duftkerze spricht gleich mehrere Empfindungen in uns an: Der Duft von Karamell erinnert uns an Karamellbonbons, denen wir erstmals in unserer Kindheit verfallen sind, während ein dezentes Kaffeearoma in uns ein gewisses Gefühl der Geborgenheit und Ruhe weckt.