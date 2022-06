Geometrische Muster im Interieur

Wer sich gar nicht sattsehen kann an den schönen Dreiecken, der sollte mal über eine Tapete mit den geometrischen Motiven nachdenken. Wir haben ein schönes Stück ausfindig gemacht. Hier wurden die Muster sorgfältig auf die Tapete gestickt. Es gibt die Tapete nicht nur in Schwarz-Weiß, sondern ebenso in einer farbenfrohen Variante. In Kombination mit einem einfachen Interieur sowie schlichten, pastellligen Farben rückt die Wand bestens in den Vordergrund. Gefertigt werden die Wandbeläge in Frankreich.