Umgestaltung einer Wohnung in London

In London gibt es viele charmante Häuser zum Verlieben. Einem davon verpasste Innenarchitektin Cassidy Hughes ein echt gelungenes Makeover. Eine Zweizimmerwohnung im Osten der Stadt wurde von ihr und ihrem Team komplett renoviert, neu eingerichtet und liebevoll gestylt. Das Besondere an der Wohnung: Sie war früher mal ein Lagerhaus. Dementsprechend hatte sie eine Menge Industrial Charme und großes Potential für ein richtig cooles Zuhause zu bieten, was natürlich voll genutzt wurde und zu einem Ergebnis führte, in das wir am liebsten sofort einziehen würden.