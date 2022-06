Frische Designideen aus Deutschland

Hinter dieser originellen Designidee von Amelie Marie Gaydoul steht die Frage, wie die Lieblingsdecke der Zukunft aussieht – und vor diesem Hintergrund folgende Zukunftsversion der Designerin:

Wir schreiben das Jahr 2198 und die Welt, wie wir sie kennen, hat sich existentiell verändert. Die Natur hat sich erfolgreich gegen die Ausbeutung durch den Menschen gewehrt und die Menschheit an einen Point Zero gebracht. Doch es gibt Hoffnung, denn die Menschen beginnen von vorn – mit Empathie statt Egoismus und neuen Technologien, die es ihnen ermöglichen, bewusster zu leben. In dieser Zukunft spielt die Decke Earth eine entscheidende Rolle, denn sie wird zum Teil eines jeden Menschen und begleitet ihn durch ihr mitwachsendes Intarsien-Konzept ein Leben lang. Die genoppte Oberfläche am Rücken verstärkt sich durch Berührung: Umarmungen aktivieren direkt den Herz-Meridian, den Sitz der Seele, und spenden zusätzliche Energie…

Zum Glück müssen wir nicht auf diese beängstigende Version der Zukunft warten und können uns stattdessen schon heute in diese futuristische Lieblingsdecke hüllen. Weglegen wollen wir sie aber auch hier und heute am liebsten gar nicht mehr: Mit Armlöchern versehen, wird sie zum unverzichtbaren Begleiter an kalten Wintertagen.