Draußen leben: Sommerliche Gartentipps

Was sich viele von uns in den vier Wänden nicht so recht trauen, kann im Garten voll ausgelebt werden – ein farbenfrohes Wohnkonzept. Bunte Blumen und fröhliche Accessoires machen den Sommer im Garten doch erst so richtig lebens- und liebenswert. Der Winter ist schließlich trist genug, jetzt setzen wir alles auf Farbe – und kriegen das Dauergrinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht.