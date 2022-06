Tolle Wolle: Wohnen mit Strick

Wenn es draußen immer kälter wird, machen wir es uns zuhause gerne so richtig gemütlich und setzen auf kuschelige Materialien, die Körper und Seele wärmen. Leichte und luftige Stoffe haben jetzt Winterpause und werden durch warme Wolle ersetzt. Strick steht in der kalten Jahreszeit ganz oben auf unserer Wunschliste und darf in jeder denkbaren Form bei uns einziehen. Wir haben für euch ein paar Beispiele zusammengestellt, die euch zeigen, wie ihr eure vier Wände in den kommenden Monaten noch gemütlicher gestalten könnt.