homify 360°: Holzhaus am See in Australien

Das Erdgeschoss gliedert sich in folgende Räume: Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Arbeitszimmer und Pool. Hier sehen wird den großzügigen Wohnbereich, der einer großen Familie viel Bewegungsfläche bietet. Bei der Verwendung der Materialien wurde der Fokus auf Holz und Stein gelegt. Das Mobiliar wagt keine Experimente, sondern bedient sich an Designklassikern und tritt vornehmlich in Braun- und Weißtönen auf. Die Strukturierung der Räume orientierte sich stark an der zentralen Lage des Hofs, der ein Schlüsselelement des Entwurfs darstellt. Die einzelnen Zimmer wurden wie ein Kreis um den Hof angelegt. Die Bereiche sind nicht voneinander abgetrennt, sondern fließen organisch ineinander.