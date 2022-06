Ein Hofhaus aus dem 19. Jahrhundert

Wenn alte Häuser einen neuen Look bekommen, der ihre charmanten Eigenheiten bestehen lässt und in ein modernes Wohnkonzept integriert, ist das Ergebnis meist imposant und erfrischend individuell. So auch im Falle dieses Hofhauses aus dem späten 19. Jahrhundert, das einst unscheinbar und bieder wirkte und dank Innenarchitektin Alexandra Lichters die Metamorphose vom hässlichen Entlein zum strahlend schönen Schwan vollziehen konnte. Dafür war zunächst eine rigide Öffnung des Erdgeschossgrundrisses nötig, um einen modernen, offenen und lichtdurchfluteten Wohn-Essbereich zu erhalten. Im Dachgeschoss wurde die Dachstuhlkonstruktion mit den rustikalen Balken sichtbar gemacht und bekam einen freundlichen weißen Anstrich. Und zu guter Letzt sorgen ausgesuchte Vintage-Möbel und liebevolle Details für das Tüpfelchen auf dem i.