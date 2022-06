Home Staging: Ein Reihenhaus wird optimiert

Der erste Eindruck zählt! Und auch wenn es eigentlich die inneren Werte sind, die wirklich den Ausschlag geben, haben doch die optischen Reize großen Einfluss darauf, wie wir etwas beurteilen. Das gilt für Menschen genauso wie für Häuser. Wer eine Wohnung verkaufen will, tut also gut daran, sie so optimal und harmonisch wie möglich in Szene zu setzen und dem potenziellen Käufer von der absoluten Schokoladenseite zu präsentieren. Was man zum Beispiel alles aus einem Reihenhaus herausholen kann, zeigt die Arbeit unserer Expertin Michaela Geschka, die übrigens nicht nur Häuser und Wohnungen fit für den Verkauf macht, sondern auch Luxusyachten.