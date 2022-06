25 Jahre Mauerfall: Die Feierlichkeiten in Berlin

© Photo : Uwe Gerig

Lasst uns einen Moment lang zurückschauen auf die Ereignisse, die sich rund um die Berliner Mauer von ihrem Bau im Jahre 1961 bis zu ihrem Fall 1989 abspielten.

Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurden Deutschland und Berlin unter den alliierten Siegermächten Russland, England, Frankreich und den USA in vier Sektoren aufgeteilt. Die Zusammenarbeit dieser vier Nationen war jedoch nur von kurzer Dauer: Bereits 1948 setzte die damalige Sowjetunion den kooperativen Beziehungen ein Ende und etablierte das, was heute als Berlin-Blockade bekannt ist – die vollständige Isolierung Westberlins inmitten der Sowjetischen Besatzungszone. Diese Blockade war ein erster Höhepunkt des Kalten Krieges und führte unter anderem dazu, dass 1961 die Berliner Mauer errichtet wurde. Auf über 160 Kilometern Länge trennten ab sofort Betonwände, Wachtürme, Stacheldraht, Mienen und Patrouillen das Gebiet Westberlins vom Ostteil der Stadt. An streng kontrollierten Übergängen war es theoretisch möglich, vom Ost- in den Westteil zu gelangen, aber da es der DDR-Führung darum ging, den Flüchtlingsstrom zu stoppen und nicht mehr jährlich Hunderttausende Bürger an den Westen zu verlieren, war der Grenzübertritt nur in Ausnahmefällen erlaubt. Viele Bürger der DDR und Ostberlins haben in den kommenden fast 30 Jahren vergeblich versucht, die Sowjetzone zu verlassen und für ihren Fluchtversuch oft mit dem Leben bezahlt. Für die Opfer gibt es heute mehrere Gedenkstätten in Berlin, unter anderem am Checkpoint Charlie, dem wohl bekanntesten Grenzübergang.