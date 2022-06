Designertische made in Germany

Couchtisch Bob war nicht immer ein Tisch. Früher mal diente er als Ölfass, war aber leider nicht ganz dicht und wurde deshalb aussortiert. Zum Glück landete Bob aber nicht auf dem Schrottplatz, sondern in der Lockengelötproduktion in St. Pauli und wurde dort in einen richtig coolen Wohnzimmertisch verwandelt. Seine drei Fächer bieten Platz für alles, was man so neben der Couch braucht oder nicht braucht und er ist in verschiedenen Farben zu haben.