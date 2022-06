Tierisch gut eingerichtet

Als Tierfreund hängt man sich garantiert keine echten Jagdtrophäen an die Wand. Wie wäre es stattdessen mit diesem verschmitzten Fuchs von Paperwolf? Die Fuchsskulptur kommt als DIY-Bausatz zu euch nach Hause und ist mit ein bisschen Geduld und Fingerspitzengefühl im Handumdrehen zusammengebaut. Und das Ergebnis sieht so zauberhaft aus, dass man am liebsten einen ganzen Papierzoo eröffnen würde. Kein Problem – der Fuchs hat viele Freunde: Bei Paperwolf gibt es vom Flamingo bis zum Braunbären und vom Elefant bis zum Einhorn jede Menge lustiger Pappkameraden, die Spaß in die Wohnung bringen und für eine individuelle Note sorgen.