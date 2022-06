Eckschreibtische fürs Homeoffice und das Büro

Einen exakten 90° Winkel finden wir bei diesem Tisch nicht – und das ist auch absichtlich so. Durch die leicht abgerundeten Ecken passt das Exemplar nicht zentimetergenau in Ecken und erwirkt dadurch einen kleinen Eyecatcher-Effekt im Raum. Zudem sorgt auch das Design des Tisches für einen Blickfang: Rundhölzer aus Eiche dringen in die lackierte mitteldichte Holzfaserplatte und stützen die hellblau-weinrote Tischplatte. In diese wurde eine Schicht Linoleum eingelassen. Unter der Platte bietet eine Schublade aus gezinkter Eiche Stauraum für Schreibtischutensilien wie Papiere oder Stifte.