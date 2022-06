Ab auf die Couch: Kissen als Eyecatcher

Es gibt Wohnaccessoires, von denen man einfach nicht genug haben kann: Kerzen zum Beispiel – oder Kissen. Sie lassen unser Zuhause nämlich im Handumdrehen gemütlich wirken, sorgen dafür, dass wir es auf der Couch so richtig bequem haben und geben uns ganz nebenbei noch die Möglichkeit, mit einfachen Mitteln neue Akzente in der Wohnung zu setzen. Deshalb zeigen wir euch hier bei homify regelmäßig die neuesten Kissen-Ideen unserer Experten. Heute geht es in die nächste Runde – und da sind wirklich ein paar richtig coole Exemplare dabei, die zum absoluten Eyecatcher auf eurer Couch werden können.