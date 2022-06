Eine Villa im Stil der Klassischen Moderne

Auch wenn der kunsthistorische Begriff des Kubismus sich nicht so ohne Weiteres auf die Architektur übertragen lässt, sehen wir hier ganz deutlich die an klaren, geometrischen Linien orientierte Form der Fassade, die einen Kubus formt. Das Haus ist dabei kein Einzelgebäude sondern befindet sich in einem Wohnpark, in dem zwölf weitere Gebäude im Stil der klassischen Moderne stehen. Die Kubatur des Gebäudes erregt Aufmerksamkeit und sorgt für einen deutlichen Eindruck davon, was die Architektur der klassischen Moderne charakterisiert: Es geht um Minimalismus und Funktionalismus, die berühmte Maxime form follows function – also die Form folgt der Funktion – findet hier eine konsequente Umsetzung. Und auch die Materialwahl in Form von Stahl, Glas und Beton mit den dazugehörigen Farben ist ein stilbildendes Element. Gut zu sehen ist auf diesem Foto die Dachterrasse, die sich an Bad und Schlafbereich anschließt, und durch ihre Konstruktionsweise die gewünschte Diskretion bietet. Außerdem erkennen wir die elektrisch betriebene Verschattungsanlage in Form von Rollläden vor den großen Glasschiebeelementen, die wiederum die massive Fassade auflösen. Bei geöffneten Fenstern verwischt auf diese Weise die Grenze zwischen innen und außen – ebenso wie im Eingangsbereich die Grenze zwischen den beiden Geschossen aufgelöst wird.

Der Garten im arrondierten Außenbereich wurde im Übrigen in enger Zusammenarbeit mit einer Landschaftsarchitektin gestaltet und konzeptionell an die Hausarchitektur angelehnt, wie sein puristisches Design unschwer erkennen lässt.