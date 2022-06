Top 5 der Woche: Der Einsatz von natürlichen und hellen Materialien

Wer träumt nicht von einem Haus am See? Spätestens seit dem Song von Peter Fox sind wir uns alle einig: Das ist eine ziemlich gute Idee. Der moderne Bungalow, den wir euch vorgestellt haben, wurde an einem See in Schleswig-Holstein gebaut. Die Ausrichtung des Hauses wurde so platziert, dass die weiten Öffnungen des Gebäudes zum Wasser führen und man immer einen Blick in die Natur hat. Neben dem Design des Hauses überzeugte uns auch der Aspekt, das ökologische Baumaterialien zum Einsatz kamen, die ein gesundes Raumklima fördern. Wenn ihr wissen wollt, wie es innen aussieht, solltet ihr unbedingt hier klicken: Modernes Energieeffizienzhaus am See