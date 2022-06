Farbgestaltung: Schwarz, Weiß und Grau

Die Wirkung von Grau

Trist, öde, langweilig, traurig: Viele Menschen assoziieren mit Grau nicht gerade positive Eigenschaften. Natürlich wirkt diese Farbe auf den ersten Blick weniger spannend als ein leuchtendes Rot, nicht so geheimnisvoll wie tiefes Schwarz oder so pur wie strahlendes Weiß, aber Grau hat durchaus Potential. Gerade in der Wohnung kann man damit einen richtig coolen Look kreieren.

Grau wohnen

Grau hatte lange Zeit mit dem Ruf zu kämpfen, langweilig und öde zu sein. Doch inzwischen ist der neutrale Ton eine beliebte Farbe für moderne Wohnkonzepte, denn Grau ist flexibel und vielseitig, leicht zu kombinieren und zeitlos. Grau gibt es in zahlreichen verschiedenen Schattierungen, die sich auch ganz wunderbar miteinander kombinieren lassen. Außerdem verträgt sich Grau als neutraler Ton hervorragend mit anderen Farben und bildet so die Basis für die unterschiedlichsten Farbkombinationen.