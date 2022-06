homify Expertenprofil: Der Küchenplaner

Teil sieben unserer Reihe der homify Expertenprofile schaut heute bei einem speziellen Beruf etwas genauer hin: Der Küchenplaner. Unser Herz hängt sehr oft gerade an diesem Raum besonders – stellt er doch den (heimlichen) Mittelpunkt der meisten Wohnungen dar. Darum ist die Entscheidung zum Kauf einer neuen Küche auch oft von vielen Fragen begleitet: Will ich eine Küche aus Holz oder Kunststoff, mit Türgriffen oder ohne? Soll sie offen oder geschlossen sein oder vielleicht doch lieber eine Inselküche? Welche Arbeitsplattenhöhe ist die richtige für mich, und aus welchem Material sollte sie am besten bestehen? – Der Küchenplaner hilft, alle diese Fragen zu beantworten und am Ende die optimale Küche für den individuellen Bedarf zusammenzustellen. Was so ein Küchenplaner noch alles können und wissen muss, wie er das lernt und wozu wir ihn unbedingt brauchen – das wollen wir hier etwas detaillierter erläutern.

Wie wird man eigentlich Küchenplaner?

In der Regel qualifiziert man sich nach einer erfolgten Ausbildung zum Innenarchitekten weiter zum Küchenplaner. Das heißt, der Anstellung als Küchenplaner geht ein Studium der Innenarchitektur voran. Eine anerkannte Ausbildung gibt es für den Beruf des Küchenplaners nämlich nicht und damit ist die Berufsbezeichnung Küchenplaner – genau wie die des Lichtplaners - nicht geschützt. Neben Innenarchitekten finden sich auch viele ausgebildete Tischler oder Einzelhandelskaufleute unter den Küchenplanern. Letztlich ist es vor allem wichtig, auf dem neuesten Stand in Sachen Küchentechnik und Stilkunde zu sein sowie über ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen zu verfügen. Und es geht auch um psychologisches Gespür: Der Kauf einer Küche ist schließlich zumeist eine hochemotionale Angelegenheit, binden wir uns doch oft über viele Jahre an sie.

Welchen Service können mir die Küchenplaner bei homify bieten? Wozu sollte ich sie zu Rate ziehen?

Ein Küchenplaner muss bei seinen Überlegungen in erster Linie die Sicherheit des Kunden im Auge haben. Profunde Kenntnisse über Wasser-, Elektrizitäts- und andere Versorgungsanschlüsse sind darum unentbehrlich und können auch von keinem anderen Ansprechpartner so komplett behandelt werden. Auch die Ergonomie ist ein wichtiger Parameter für die Detailplanung einer Küche: In welcher Höhe ist die Arbeitsplatte anzubringen? Wie vermeide ich, dass ich mich bei der Küchenarbeit häufig bücken muss? All diese Faktoren spielen eine Rolle bei der Planung einer neuen Küche, werden jedoch vom Laien oftmals übergangen. Weiterhin verfügt der Küchenplaner über entsprechende Planungssoftware, die es ermöglicht, millimetergenaue dreidimensionale Zeichnungen der Traumküche zu erstellen und damit die Planungen für den Kunden zu veranschaulichen und gegebenenfalls weitere gewünschte Änderungen vorzunehmen, bevor alles gebaut wird. Die Aspekte der Sicherheit und kompetenten Beratung sind die wichtigsten Argumente für das Beauftragen eines Küchenplaners. Doch es gibt weitere Tatsachen, die es nahe legen, die Küchenplanung in Expertenhand zu lassen: So muss beispielsweise die Küche genau vermessen werden, um anschließend die Einbauten passgenau zuzuschneiden. Da der Zuschnitt häufig bereits im Werk passiert, ist ein genaues Aufmaß notwendig, das am besten von einem Fachmann vor Ort – eben dem Küchenplaner – übernommen wird. Denn bereits bei wenigen Zentimetern Planungsdifferenz kann es Schwierigkeiten beim Einbau geben. Mit den Küchenplanern bei homify kann man sichergehen, kompetente Beratung und Planung aus einer Hand zu bekommen.