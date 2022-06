Ferienhaus Walchensee in völliger Natur

Das Wohnzimmer siedelt sich gegenüber des bereits erwähnten Wohn- und Schlafzimmers an und präsentiert sich auch in den gleichen Materialien und Kolorationen. Das Mobiliar wurde modern und farbenfroh gestaltet. Das Bild an der weißen Wand nimmt die Farben des restlichen Zimmers passend auf. Der Raum wurde optimal ausgenutzt. Auf der linken Seite findet sich ein Ecksofa, das so positioniert wurde, dass das Wohnzimmer sanft abgegrenzt wird. Ein kleiner, rechteckiger Couchtisch, der auf einem hellblauen Gestell trohnt, versprüht Frische. Ein kleiner Holzkamin, der vor der schwarzen Wand aufgestellt wurde, kann in den kalten Wintermonaten verwendet werden und als Wärmequelle dienen. Ein ironisches Gestaltungsmittel stellt das Hirschgeweih dar, das ein absolutes Must-have in jedem Alpenchalet darstellt.

