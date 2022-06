10 Tipps für Stauraum im ganzen Zuhause: Schränke, Kommoden, Regale und Co.

Der Ort, an dem wir heute beginnen wollen, ist das Ankleidezimmer. Denn hier bereiten wir uns jeden Morgen auf den Tag vor, indem wir uns das passende Outfit heraussuchen. Egal ob man ein separates Ankleidezimmer hat oder sein Schlafzimmer als solches benutzt, der passende Kleiderschrank muss her! Besonders beliebt sind wandfüllende Einbauschränke – und das aus gutem Grund: Sie fügen sich harmonisch in die Umgebung ein und mit der passenden Front geben sie dem gesamten Zimmer auch noch einen ganz individuellen Look. Für kleinere Zimmer lohnt es sich beispielsweise, in ein verspiegeltes Modell zu investieren, denn die optische Illusion öffnet und vergrößert den Raum. Auch komplett verglaste Stücke sind eine hervorragende Option, denn so haben wir immer auf Anhieb unsere gesamte Garderobe im Blick. So können wir auch vom kuschelig warmen Bett aus unsere Outfitwahl überdenken. Weiterer positiver Nebeneffekt: Durch die offene Gestaltungsweise, wie hier auf dem Foto, sind wir praktisch dazu gezwungen, Ordnung in unseren Kleiderschrank zu bringen. So wird das Stück ein dekorativer Teil unseres Schlafzimmers oder unser Ankleidezimmer zum neiderregenden Hingucker.