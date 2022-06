Kuschelige Textilien fürs Kinderzimmer

Beim Einrichten des Kinderzimmers spielen kuschelige Textilien wie Kissen, Teppiche, Decken und Vorhänge eine große Rolle. Sie helfen dabei, das Reich der jüngsten Familienmitglieder in ein kleines Wohlfühlparadies zu verwandeln, in dem gespielt, getobt, gelernt und gelacht wird. Wenn es dabei mal wieder so richtig hoch hergeht, ist ein bisschen Polsterung hier und da eine echt gute Idee. Und sind dann alle kleinen Bewohner müde gespielt, wartet ein gemütliches, kuscheliges Plätzchen zum Ausruhen und Kräftetanken.