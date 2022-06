Verwandlung von einer Garage zu einem Wohnhaus

Wer schon mal zu Besuch in Amsterdam war, wird es sicherlich bemerkt haben: Das absolut stilsichere Verhalten der Holländer in vielerlei Bereichen, sei es Mode, Design oder Architektur. Hier reihen sich stylische Cafés an Interieurläden. Sich zu entscheiden, welcher der gesehenen Läden schöner ist, ist nahezu unmöglich. Ebenso gestaltet es sich mit den schmalen Wohnhäusern, die ganz anders als die der Deutschen wesentlich extrovertierter gestaltet sind. Der Niederländer verbirgt sein Zuhause nicht hinter Vorhängen, sondern stellt es offen zur Schau. Zusätzlich erstreckt sich die Wohnfläche, aufgrund der schmalen Gebäude in den meisten Fällen über mehrere Ebenen, sodass auch das Souterrain bewohnt wird. Dieses ist von der Straßenseite sehr gut einsehbar. So erhält man wunderbare Einblicke in die jeweiligen innenarchitektonischen Konzepte.

Wir zeigen euch heute bequeme Einblicke in ein eingeschossiges Haus. Das Design des Innenraumes wurde von dem holländischen Architektenteam i29 interior architects übernommen. Aus einem ehemaligen Garagenstellplatz mitten in Amsterdam wurde ein geräumiges Haus. Die Immobilie ist geprägt von ihrer schlichten, geradezu puristischen und zurückhaltenden Innenraumgestaltung. Auf großzügigen 230 Quadratmetern, die sich auf nur einer Etage befinden, entstand in einer einfachen Materialpalette ein modernes Gefüge.