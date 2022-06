homify 360°: Vom Liebesnest zum Romantikhotel

Heute führt uns unsere homify 360°-Reise nach Spanien, genauer gesagt nach Calatayud in der Provinz Saragossa. Hier schauen wir uns die Verwandlung von einem Privathaus mit einer schönen Liebesgeschichte zu einem stimmungsvollen Romantikhotel an. Es handelt sich um das Hotel Castillo de Ayud, das in den goldenen 20er Jahren vom Ehepaar Ricardo Sánchez Cuenca und seiner Frau Berta gebaut wurde und heute als romantisches Viersternehotel im Zentrum der Stadt verliebte Paare aus aller Welt einlädt. Unsere Experten von ArquiGestión Aragón S.L.P. haben die Aufgabe übernommen, das malerische Haus fit fürs 21. Jahrhundert zu machen und dabei die ganz besondere Schönheit des Gebäudes und den Charme seiner Epoche aufrecht zu erhalten.