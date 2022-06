Advocates Close in Edinburgh

Der städtebauliche Eingriff in eine historisch denkwürdige Stadt wie Edinburgh ist heikel, insbesondere wenn der geplante Komplex neun denkmalgeschützte Häuser in die zentrale Planung einbezieht. Herausgekommen ist allerdings eine preisgekrönte Umsetzung, die viel Lob und Respekt einheimste. Verantwortlich für die Planung war das Architekturbüro Morgan McDonnell, die Anfang des Monats mit dem begehrten ’RIAS Award 2014’ und dem ’Scottish Property Awards 2014’ ausgezeichnet wurden. Das Architekturbüro erhielt als Preis für das 45-Millionenprojekt 25.000 £ und eine Goldmedaille bei der Preisverleihung in Edinburgh.

Die Preisrichter würdigten die außerordentliche Sorgfalt und Überlegung , die die zeitgenössische und historische Architektur zusammengebracht hat. Zudem lobte die Jury die positive Entwicklung, die die Modernisierung mit sich bringt und die frische Lebendigkeit in die historischen Straßen von Edinburgh zaubert. Die Stadt ist nun belebter und das Weltkulturerbe blüht auf.

In die Planung wurden neun denkmalgeschützte Gebäude eingebunden, die unterschiedliche Nutzungen wie Gewerbe-, Büro- und Wohnräume aufweisen. Die gemischte Nutzung schließt das erste Motel One Großbritaniens, 50 Apartments, Restaurants, Büros, Bars und Cafés ein. Diese öffnen sich in den ruhigen schottischen Straßen und beleben die umliegenden Plätze. Wir zeigen euch heute Ausschnitte dieses Projekts, das ganze Straßen, Gassen und Gebäude inkludiert.