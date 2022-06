homify 360°: Villa am Ruhrufer

Wir zeigen euch hier bei homify 360° regelmäßig beeindruckende Häuser und Projekte unserer Experten in aller Welt. Aber auch wenn all diese Traumhäuser in Brasilien, Japan, Australien oder Mexiko wirklich spektakulär schön sind, muss man doch nicht immer in die Ferne reisen. Das Gute liegt schließlich so nah – und zwar mitten in Deutschland, genauer gesagt im Ruhrgebiet. Wir stellen euch heute eine traditionsreiche Villa vor, die im Jahr 1898 erbaut wurde und seit 2012 ein luxuriöses 5-Sterne-Hotel beherbergt. Die Villa am Ruhrufer st die perfekte Location für alle, die in luxuriösem, persönlichem Ambiente entspannen, Golf spielen und es sich einfach so richtig gut gehen lassen wollen.