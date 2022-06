homify 360°: Steinhaus in Polen

Neben der schlichten Gestalt wurde bei dem Haus viel Wert auf eine positive Wämeeffizenz gelegt. Die Fenster wurden dreifach verglast und tragen so einen großen Teil zur optimalen Wärmedämmung bei. Drei-fach-Isoliergläser gehören bei Passivhäusern schon längst zum Standard. Aber auch für konventionelle Neubauten oder Renovierungen bieten Drei-fach-Verglasungen einige Vorteile. Denn diese überzeugen vor allem auf Grund des spürbar gesteigerten Wohnkomforts und wegen des erhöhten Maß an Behaglichkeit sowie der deutlichen Reduzierung der Heizkosten.

Die Gestaltung der Fassade ist unkonventionell, die gefüllten Körbe mit Steinen nennt man Gabionenkörbe. Diese finden oftmals Verwendung an Autobahnen und dienen als Schallschutz. Im Garten- und Landschaftsbau sind Gabionen als Hangbefestigung, Grundstücksbegrenzung oder modernes Gestaltungselement üblich. Aber auch die Architektur hat die mit Stein gefüllten Drahtkörbe für sich entdeckt. Durch ein spezielles Befestigungssystem kann in die Gabionen eine Wärmedämmung integriert werden. So tragen sie nicht nur zur optischen Aufwertung bei, sondern auch zur energetischen Optimierung der Fassade. Mit Gabionen können Wände auf individuelle Art verkleidet werden, ohne dass aufwändige Umbaumaßnahmen umgesetzt werden müssen. Die mit Steinen befüllten Drahtkörbe können als komplette Wandverkleidung eingesetzt oder nur an bestimmten Bereiche von Gebäuden und Mauern angebracht werden. Es ergibt sich ein großer gestalterischer Spielraum, da die verwendeten Steinmaterialien beliebig in Form und Farbe variieren können. Neben Stein können sogar andere Materialien in die Körbe gefüllt werden, wie beispielsweise Glas.