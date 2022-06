Welcher Fußbodenbelag ist der richtige für mich?

In einem Altbau gehören Dielen mitunter schon seit Jahrzehnten zur Inneneinrichtung, aber auch heutzutage finden wir immer häufiger neu verlegte Dielen in Wohnungen und Häusern. Was diese scheinbar einfachen Holzbretter auszeichnet? Dielen sind immer einzigartig. Individuell von der Natur geschaffen, weist jedes Holz eine andere Struktur und Farbe auf.

Dielen aus Eiche sind allgemein am beliebtesten. Denn Eiche ist besonders langlebig und robust. Und die Farbe des Eichenholzes lässt sich sogar je nach Wahl der Versiegelungart den persönlichen Wünschen anpassen.