homify 360°: Von der Scheune zum gemütlichen Wohnhaus

Wenn es um den Bau von Häusern oder die Renovierung von bestehenden Gebäuden in den Niederlanden geht, wird deutlich, dass die Umnutzung von alten Bauernhäusern oder Scheunen ein sehr beliebtes Thema in der Architektur sind. Rein funktional betrachtet, ist die Umschichtung von stillgelegten Gebäuden eine innovative Idee. Die Basis ist bereits gegeben, und in Abhängigkeit von der Qualität kann die alte Konstruktion durch die Integration von neuem Design eine Kosteneinsparungen der Materialien erlauben. Aber das ist bei Weitem nicht der einzige Vorteil, denn wie wir schnell erkennen werden, versprühen die Gebäude einen einzigartigen Charme, den ein Neubau niemals auf so eine spezielle Art uns Weise erreichen könnte. Anhand der folgenden Bilder wird schnell deutlich, wie viel kluges Detailreichtum in dem Hausprojekt in Leusden von Kwint Architekten versteckt wurde.