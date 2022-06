Galaxy SOHO-Projekt in Peking

Das Großprojekt in Pekings Zentrum besteht aus vier Türmen, die durch Stege und Fußgängerbrücken miteinander verbunden sind und so zu einem komplexen Gefüge zusammenwachsen. Auf Kanten und rechte Winkel wurde in diesem Konzept verzichtet. Vielmehr sorgen runde Formen, die sich berühren und ineinander zu verschmelzen scheinen, für fließende Übergänge. Die Verkleidung aus hellen Aluminiumblechen betont die Verspieltheit der Formen zusätzlich und sorgt für eine puristische Gestalt.