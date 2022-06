Ein Dachloft in München

Der Arbeitsbereich unter der Dachschräge ist besonders stylish und modern gehalten. Man sieht auch hier: Die einzelnen Teilbereiche des Lofts gliedern sich konzeptionell folgerichtig und durch abgestimmte Linienführung in die Gesamtkonzeption ein. Oberlicht und große Dachflächenfenster bringen jede Menge Tageslicht in die Wohnung und gewähren einen großzügigen Blick in die Vielfalt der unterschiedlichen Jahreszeiten.