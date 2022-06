Naturstein und Holz: Das Bad mit natürlichen Materialien einrichten

Dieses Waschbecken aus massivem Kalkstein ist ein echter Hingucker. In eine Seite wurde das Waschbasin direkt in den Stein eingeschliffen und mit einer Standarmatur aus Edelstahl ausgestattet. Der Look wird durch die am Boden verlegten Feinsteinzeugfliesen in Holzoptik und die an der Wand angebrachten, handgemachten türkisen Fliesen in Reptilienoptik komplettiert.