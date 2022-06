Essplätze in der Küche

Manche Menschen sehen die Küche ausschließlich als Arbeitsbereich, in dem geschnippelt, gekocht, gebraten und gebacken wird, also als Ort, an dem man seine Mahlzeiten zubereitet, um sie dann im Esszimmer zu genießen. Für andere jedoch ist ihre Küche ein Zimmer wie jedes andere, in dem man lebt, lacht und eben auch isst. Dann spielt der Essbereich in diesem Raum eine große Rolle. Und mal ehrlich: Küchen, die über einen Tisch mit Stühlen oder vielleicht einer Sitzbank verfügen, wirken doch gleich wesentlich gemütlicher und einladender, oder? Wir zeigen euch heute ein paar unterschiedliche Essplätze, die zum Verweilen einladen – ob zum Mittagessen mit der Familie, als Platz, an dem uns Freunde mit einem Glas Wein Gesellschaft leisten, während wir noch am Herd stehen, oder als Lieblingsplätzchen, an dem wir vor der Arbeit in Ruhe unser Müsli essen oder eine Tasse Kaffee trinken, bevor die Hektik des Tages losgeht.