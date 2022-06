Ideen für die gemütliche Einrichtung des Schlafzimmers

Damit euer Schlafzimmer die Wohlfühloase wird, die es sein sollte, solltet ihr beachten, das Bett zum Mittelpunkt des Raumes zu machen. Wer sein Schlafzimmer mit zu vielen Möbeln vollstellt, lenkt von der Hauptfunktion des Raumes ab: dem ungestörten, geruhsamen Schlaf. Besser ist es, ein großes, gemütliches Bett zu wählen und in qualitativ hohwertige Basics wie Lattenrost, Matratze, Kissen und Decken zu investieren. Die Verbesserung des Schlafgefühls ist das Investment definitv wert!

Wenn die Basics stimmen, lohnt es sich, etwas Zeit mit der richtigen Dekoration zu verbringen: Je nach Geschmack kann diese minimalistisch oder eher üppig ausfallen. Bei diesem Bild geht es beispielsweise sehr rustikal-verspielt zu. Gemusterte Bettwäsche in bunten, nicht zu kräftigen Tönen wird von einer holzvertäfelten Wand, kleinen Regalen in Vogelhausform, dekorativen Zweigen und einem Baumstamm als Nachttisch abgerundet. Sanftes, indirektes Licht wird durch die um die Äste gewickelten Lichterketten erzielt. So schläft es sich so idyllisch wie unter freiem Himmel – nur um ein vielfaches bequemer.