5 Hotels für einen entspannten Kurztrip

Der Sommerurlaub ist schon wieder viel zu lange her und ihr sehnt euch nach einem Tapetenwechsel, habt aber kaum noch Urlaubstage übrig und somit keine Zeit für lange Reisen? Wie wäre es dann mit einem kleinen Kurztrip, um die Akkus wieder aufzuladen und mal ein paar Tage so richtig zu entspannen? Wir haben euch fünf Hotels mitgebracht, die sich perfekt eignen, um dort ein verlängertes Wochenende zu verbringen und die Seele baumeln zu lassen. Weit müsst ihr dafür nicht reisen: Ob ihr in Deutschland bleibt, unseren niederländischen Nachbarn einen Besuch abstattet, Bulgariens Hauptstadt erkundet oder es euch auf Sizilien gut gehen lasst – ihr habt die Qual der Wahl.