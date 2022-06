Innenarchitektur: zeitloses und praktisches Design eines Hauses

Das italienische Innenarchitektur- und Designbüro BBMDS ist ein junges Team von drei Männern. Der Name des Büros setzt sich aus den Nachnamen der Designer zusammen und dem Kürzel von Design. Mit größter Leidenschaft und viel Hingabe feilt und plant das junge Team an schönen und praktischen Dingen, die das innenarchitektonische Leben netter machen. Zudem hält BBMDS spezielle Vorträge und gibt Workshops an renommierten Universitäten wie der NABA und der Politecnico in Mailand, der IUAV in Venedig und der Norges Kreative Fagskole in Oslo.

Hier haben sie ein Haus eingerichtet, das uns durch sein zeitloses und praktisches Design überzeugt hat. Los geht's mit dem Rundgang!